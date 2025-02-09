Şili'de orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, orman yangınlarına ilişkin yeni tedbirleri duyurdu.

Boric, orman yangınlarının büyük kısmının kasıtlı çıkarıldığını düşündüğünü belirterek, Nuble ve Maule bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Boric, "Bu tür eylemleri gerçekleştiren bir kişi veya kuruluşun çirkin davranışlarına asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Ormanları, tarlaları, evleri ve hayatları korumayı amaçlayan önlemlerin, yetkililerin potansiyel suç faaliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için sokağa çıkma yasaklarını içereceğini söyledi.

15 AKTİF YANGIN VE AŞIRI SICAKLAR

Yerel yetkililer, Şili'de şu anda yaklaşık 15 aktif yangın bulunduğunu, bunların 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.

Yerel yetkililere göre, Araucanía bölgesindeki orman yangınlarıyla ilgili olarak son zamanlarda 60'tan fazla tutuklama yapıldı.



Geçtiğimiz yıl Valparaiso bölgesindeki orman yangınları nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla ev yok olmuştu.