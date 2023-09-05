Şili'deki madenciler 1,4 milyon dolar tazminat alacak

Şili Yüksek Mahkemesi, Devlet Savunma Konseyi'nin (CDE) yaptığı itirazı reddederek madencileri haklı buldu ve devletin 1,4 milyon dolar manevi tazimat ödemesine karar verdi.



Mahkemenin kararına göre, 31 madenciden her birinin 48'er bin dolar manevi tazminat alacağı belirtiliyor.



Madenciler, açtıkları davada devlet kurumlarının güvenlik hükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmiş, Çalışma Müdürlüğü (DT) ile Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi'ne (Sernageonim) manevi tazminat davası açmıştı.



- Ülkede 69 günlük bekleyişin ardından işçiler kurtarılmıştı



Şili'de 5 Ağustos 2010'da San Jose bakır ve altın madeninde göçük meydana gelmiş, 33 madenci yerin 700 metre altında mahsur kalmıştı.



Kazadan 17 gün sonra bir sondaj kuyusu aracılığıyla işçilere ulaşılmış ve sağ oldukları tespit edilmişti.

"ANKA KUŞU" KAPSÜLÜ



Madencilerin yaklaşık 70 santimetre genişliğindeki tünelden dışarı çıkartılması için özel olarak Amerikalı bir teknisyen tarafından 4 milimetre kalınlığında çelik kapsül, 2,5 metre uzunluğunda ve 54 santimetre çapında yani 250 kilo ağırlığındaki "Anka Kuşu" adı verilen bir kurtarma kapsülü yapılmıştı.



Bu kapsülde 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çıkışının yanı sıra ses ve görüntü sistemi de yer almıştı.



Yaklaşık 22,5 saat süren kurtarma çalışmaları 33 madencinin tamamının 69 gün sonra kurtarılması ile başarıyla tamamlanmıştı.