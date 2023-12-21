Şili'nin kuzeyinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Antofagasta bölgesindeki Tocopilla kentinin 22 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.



54 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.



Şili basınına göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak hesaplandı.



Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

