Silvio Berlusconi kimdir? Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kaç yaşında ve neden öldü?

Silvio Berlusconi, İtalya'nın eski Başbakanıdır. Orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı.



1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı.



2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu.



20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçmiştir.



2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da tekrar başbakanlığa geçmiştir.



Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona ermiştir.



2012 yılında, Forbes dergisi Berlusconi'nin 5.9 Milyar Dolar'a sahip bir serveti olduğunu ve İtalya'nın en zengin 6.adamı olduğunu açıkladı. Berlusconi'nin TV, gazete, yayın, sinema, bankacılık, sigortacılık ve sportif yönünde önemli varlıkları bulunmaktadır. Silvio Berlusconi dünyaca ünlü futbol kulübü olan Milan'ın eski başkanıydı.



Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucuları arasında yer almaktadır.