Şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi: Kuzey Kore uydu görüntülerini yayınladı

Kuzey Kore'nin yeni savaş gemisinin uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Geminin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un deniz filosundaki "herhangi bir şeyin" iki katından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Bağımsız uydu sağlayıcıları Maxar Technologies ve Planet Labs tarafından 6 Nisan'da çekilen görüntüler, Kuzey Kore'nin batı kıyısında, başkent Pyongyang'ın yaklaşık 60 kilometre güneybatısındaki Nampo tersanesinde, suda yapım aşamasında olan gemiyi gösteriyor.

CNN International'ın bildirdiğine göre analistler resimlerin, karadaki ve denizdeki hedeflere karşı kullanılmak üzere dikey fırlatma tüplerinde füze taşımak üzere tasarlanmış bir güdümlü füze fırkateyni (FFG) olan geminin, silah ve diğer iç sistemlerinin devam eden inşaatını gösterdiğini tahmin ediyor.

UZUNLUĞU 140 METRE

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Joseph Bermudez Jr. ve Jennifer Jun tarafından yapılan bir analizde “FFG yaklaşık 140 metre uzunluğunda ve bu da onu Kuzey Kore'de üretilen en büyük savaş gemisi yapıyor” denildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı destroyerleri yaklaşık 153 metre uzunluğunda ve inşa halindeki Constellation sınıfı fırkateynleri 151 metre uzunluğunda olacak.



