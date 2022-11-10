Simon Berger kimdir? 10 Kasım'a özel Paramparça reklamıyla gündemde

1976 doğumlu Simon Berger, İsviçreli çağdaş bir görsel sanatçıdır. Mesleki eğitim alan Berger, camı çekiçle kırarak yapılan sanata öncülük etmesiyle tanınır.

SİMON BERGER'İN KARİYERİ

Simon Berger cam üzerine ilk çalışmalarını 2017 yılında İsviçre'nin Niederönz kentindeki stüdyosunda yaptı. Kısa süre sonra tekniğinin özgünlüğü onu medyanın gündemine getirdi. Ulusal Kadın Tarihi Müzesi ile ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Haris'in bir portresini yarattı. Çalışmaları dünya çapında yaygın olarak sergilendi.