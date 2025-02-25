Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi: 28 Şubat'ta ne olacak?

Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan 36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti gündeme geldi.



SPRİNGFİELD'DA KARANLIK GÜN

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor. Ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson’ın işe gidebileceği bir nükleer santral. Dünya adeta ortaçağa geri dönmüş gibi.



Öte yandan 2023'te yayınlanan başka bir bölümde 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağının söylenmesiyle hayranlar iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceğini düşünüyor.

