Simpsonlar'da izleyicileri yasa boğan sahne

“Estranger Things” adlı final bölümü, Bart ve Lisa'nın kardeşlik ilişkisine odaklanıyor. İkili, çocukluklarında birlikte izledikleri “The Itchy & Scratchy Show” adlı çizgi filmi izlemeyi bıraktıktan sonra zamanla birbirlerinden uzaklaşıyor. Marge, çocuklarının bir gün tamamen yabancılaşmasından korkuyor ve bu korku, 35 yıl sonra onun ölümünün ardından gerçek oluyor.



İleri tarihte geçen sahnelerde, Lisa NBA komiseri olmuş, dul babası Homer’ı ise Bart’ın yasa dışı olarak işlettiği bir huzurevinde finanse ediyor. Kısa bir sahnede Marge’ın cenazesi gösteriliyor; Homer, eşinin mezarı başında gözyaşlarına boğulmuş bir halde ailesiyle birlikte duruyor.



Daha sonra, yaşlılara yönelik sosyal hizmetler Homer’ı huzurevinden alıp Florida’ya göndermek isteyince Lisa yıkılıyor. Ancak bu sırada Marge’ın geçmişte Bart ve Lisa’ya hitaben çektiği duygusal bir video buluyor. Videoda Marge, çocuklarına her zaman birbirlerine güvenmelerini söylüyor.



Bu mesajdan ilham alan Lisa ve Bart aralarındaki buzları eritiyor ve birlikte Homer’ı kurtarıyor. Babalarını eve götüren kardeşler, orada “The Itchy & Scratchy Show”un yeniden yapımını izliyorlar.

MARGE GÖKYÜZÜNDEN İZLİYOR

Gökyüzünden ailesini izleyen Marge ise mutlulukla, “Çocuklarımın yeniden yakın olmasına çok sevindim” diyor.



O sırada cennette Ringo Starr beliriyor ve Marge’a, “Sevgilim, Cennet Açık Büfesi’ne geç kalacağız. Karides kulesi var” diyor. Marge ise esprili bir şekilde, “Tamam Ringo. Cennette farklı insanlarla evlenmemize izin verilmesine çok sevindim” yanıtını veriyor.



Bölümün sosyal medyada viral olmasının ardından, birçok izleyici Marge’ın ölümüyle ilgili duygusal tepkiler paylaştı.