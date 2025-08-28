Simülasyonlar korkuttu: Avrupa yakında kendini savunamayacak

NATO üyesi İngiltere, önümüzdeki yirmi yıl boyunca Rusya’dan kaynaklanan farklı füze tehditleriyle yüzleşecek.

Avrupa hava savunmasındaki büyük açıkların kapatılması için aceleyle yeniden silahlanmaya gidilirken, Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI) tarafından yayınlanacak yeni rapor, İngiltere'nin özellikle askeri tesislerini daha güçlü şekilde korumak zorunda olduğuna dikkat çekiyor.

NATO'NUN HAVA SAVUNMASI YETERSİZ

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik tam kapsamlı işgal girişiminden bu yana, Batı savunma sistemlerince tespit edilmesi “çok zor ya da imkansız” olduğu iddia edilen yeni Rus silahları sahneye çıktı.

Ancak NATO’nun mevcut hava savunma ağı ciddi oranda zayıf. Mayıs 2024’te Financial Times’ın aktardığına göre, NATO’nun doğu ve orta Avrupa üyelerini tam ölçekli bir saldırıdan korumak için ihtiyaç duyulan hava savunmasının yalnızca yüzde 5’i mevcut.

Bir Çek savunma yetkilisi Newsweek’e “Yakın gelecekte Avrupa, Rusya’dan gelecek bir saldırıya karşı kendini savunamayacak durumda” açıklamasında bulundu.

RUS TEHDİDİ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞECEK

Raporu kaleme alan RUSI kıdemli araştırmacısı Sidharth Kaushal’a göre Rusya’dan gelecek tehditler dönemsel olarak değişecek.

İngiltere için en büyük tehlike Rus seyir füzeleri olacak. Orta vadede ise Rusya’nın deneysel balistik füzeleri ve hipersonik silahları öne çıkacak.

YENİ FÜZELER SAHAYA ÇIKIYOR

Kasım 2024’te Moskova, “Oreşnik” adlı yeni orta menzilli balistik füzesini Ukrayna’da ilk kez kullandı.

Kremlin ayrıca 2018’de Putin’in “geleceğin silahları” olarak tanıttığı Kinzhal ve Zircon hipersonik füzelerini de sahaya sürdü.

RUSI raporu, İngiltere’nin kısa vadede askeri tesislerini seyir füzelerine karşı korumaya odaklanması gerektiğini, 2030’ların ortasından itibaren ise balistik ve hipersonik tehditlere hazırlanmasının kaçınılmaz olacağını vurguluyor.

SİMÜLASYONLAR ENDİŞE VERİCİ

İngiliz ordusu, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik ilk saldırı dalgalarını temel alarak kendi topraklarına yapılacak olası saldırıları simüle etti.

Nisan ayında emekliye ayrılan yetkili Blythe Crawford, sonuçları “pek iç açıcı değil” sözleriyle niteledi ve bazı füzelerin simüle edilen İngiliz hava savunmasını aştığını doğruladı.



Uzmanlara göre hiçbir hava savunma sistemi yüksek hacimli füze saldırılarını tamamen engelleyemese de, farklı katmanlardan oluşan savunma sistemleri tehdidi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor.