Şin Bet ateşkes için Mısır'da: "Yeraltı tünelleri de görüşülecek"

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in Direktörü Ronen Bar, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de.



Bar ve ekibinin, rehine takası ve ateşkesin yanı sıra Mısır'ın Gazze'ye sınırını oluşturan Refah şehri üzerinden silah kaçakçılığına karşı önlemleri görüşeceği aktarıldı.



İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre Mısır, ateşkes ve rehine anlaşmasına varılması halinde, Gazze'ye silah kaçakçılığını önlemek için yüksek teknolojili bir yeraltı tüneli inşa etmek amacıyla ABD ile birlikte çalışacak.



Haberde, Mısır'ın tünel çalışmalarına olası ateşkesin ilk günlerinde başlayabileceği belirtildi.



Başbakan Binyamin Netanyahu dün akşam, Mısır'dan Gazze'ye silah kaçakçılığının önlenmesi de dahil olmak üzere, İsrail'in müzakere edilemez taleplerinin bir listesini sundu .



İsrail askerleri, Mısır ve Gazze arasında en az 25 sınır ötesi tünel keşfetti. Bazı tünellerin varlığı IDF tarafından daha önce biliniyordu ve diğerleri askerler sınır bölgesine girdiğinde ilk kez keşfedildi. Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın bu tünellerden silah kaçakçılığı yaptığını öne sürüyor.