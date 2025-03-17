Şin Bet hamlesi tepki çekti: "Netanyahu, İsrail'e savaş ilan etti"

İsrail muhalefeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Pazar günü Şin Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararını sert bir şekilde eleştirdi.



Muhalefet lideri Yair Lapid, görevden alınma kararının Netanyahu'nun danışmanlarının Katar ile ilişkilerinin soruşturulması nedeniyle alındığını iddia ederken, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, bunun "ulusal güvenliğe doğrudan bir saldırı" olduğunu söyledi.

MUHALİF LİDERLER KARARA TEPKİLİ



Lapid, "Bir buçuk yıl boyunca onu kovmak için hiçbir neden görmedi, ancak Katar'ın Netanyahu'nun ofisine sızması ve en yakın danışmanlarına aktarılan fonlarla ilgili soruşturma başladığında, aniden onu görevden almak acil hale geldi" dedi.



Lapid'in partisi Bar'ın görevden alınması kararına karşı Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vermeyi planlıyor.

"GÜVENLİĞE DARBE"



Netanyahu'nun kararını "sükûnet kaybı ve ahlaki çöküş" olarak nitelendirdi.



Eski IDF komutanlarından Gantz, "Şin Bet başkanının görevden alınması, ulusal güvenliğe doğrudan bir darbedir ve siyasi ve kişisel nedenlerle İsrail toplumundaki birliği baltalayan bir harekettir" dedi.



Gantz ayrıca muhalefetin hükümette bir değişiklik yapmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

"İSRAİL'E KARŞI SAVAŞ İLANI"



Demokrat Parti Genel Başkanı Yair Golan, Netanyahu'nun kararını İsrail devletine karşı "savaş ilanı" olarak niteledi.



Eski IDF başkan yardımcısı Golan, "Etrafındaki soruşturmalar genişledikçe ve rahatsız edici bağlantılar ortaya çıktıkça Netanyahu histeriye kapılıyor; kışkırtıyor, ateş ediyor, tehdit ediyor vetanıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.

"NETANYAHU ÇOKTAN İSTİFA ETMELİYDİ"



Eski Başbakan Naftali Bennett de karara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Netanyahu'nun 7 Ekim felaketindeki sorumluluğu nedeniyle çoktan istifa etmiş olması gerektiğini söyledi.



Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve diğer hükümet bakanları ise kararı memnuniyetle karşılayarak, "gerekli ve haklı bir adım" olarak nitelendirdi. Smotrich, Bar'ı 7 Ekim'den sonra daha erken istifa etmediği için eleştirdi.