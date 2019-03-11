Mısır ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, bölgedeki operasyonlarda 46 militanın da öldürüldüğünü açıkladı.
Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nı terör unsurlarından temizlemek için ordu ve polis güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 46 militanın öldürüldüğünü, çıkan çatışmada 3 askerin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada söz konusu çatışmanın yaşandığı yer ve zamana ilişkin ise bilgi verilmedi.
Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda Şubat 2018'de başlatılan kapsamlı harekât çerçevesinde yarımadanın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenliyor.
Sina Yarımadası'nda çıkan çatışmada 3 asker öldü
Anadolu AjansıDünya
Mısır'ın kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda militanlarla girilen çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
Mısır ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, bölgedeki operasyonlarda 46 militanın da öldürüldüğünü açıkladı.