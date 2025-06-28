Sinaloa Karteli muhbirleri şehir kameralarından izledi

ABD Adalet Bakanlığı'nın raporunda, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın FBI muhbirlerini tespit etmek için telefon verilerini ve şehir kameralarını kullandığı ortaya çıktı.

Bakanlık raporunda, hackerın Mexico City'deki ABD Büyükelçiliği'nde görevli bir FBI yardımcı hukuk ataşesinin telefonunu "aramaları ve coğrafi konum verilerini elde etmek için" kullandığının belirlendiği bilgisi yer aldı.

Raporda, hacker'ın ayrıca "FBI ajanını şehirde takip etmek ve görüştüğü kişileri (muhbirleri) tespit etmek için Mexico City'nin kamera sistemini kullandığı" belirtildi.

Raporda, "kartelin bu bilgileri potansiyel muhbirleri korkutmak ve bazı durumlarda öldürmek için kullandığı" vurgulandı.