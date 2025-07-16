Sınav kağıtlarını çalmak için okula giren öğretmen ve veli gözaltına alındı

Güney Kore’de sınav kağıtlarını çalmak için gece saatlerinde okula giren bir lise öğretmeni ve bir veli gözaltına alındı.



BBC’nin haberine göre, hırsızlık teşebbüsü başkent Seul’ün güneyindeki Andong kentinde bulunan bir okulda 4 Temmuz günü yerel saatle 01.20 sıralarında yaşandı. Öğretmene “rüşvet alma” ve “izinsiz giriş”, babaya ise sadece “izinsiz giriş” suçlaması yöneltildi. Söz konusu hırsızlık teşebbüsünün okulun alarmının çalması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.



ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA



Okuldaki bir tesis müdürü de iki şüpheli ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Üçüncü şüpheliye “hırsızlığa izin verme ve okula yasadışı giriş” suçlamaları yöneltildi.



Güney Koreli yetkililerin açıklamasına göre, baba, çocuğuna ders vermesi için öğretmeni tutmuştu. Bu, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin yapmasına izin verilmeyen bir durumdu.



Kamu yayıncısı KBS’nin aktardığına göre, öğrenci “tutarlı bir şekilde en yüksek notları almaya” devam ederken, akademik başarısının daha önce yapılan olası sınav kağıdı hırsızlıkları ile bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.



KBS, polisin baba ve öğretmenin arasında para alışverişinin olduğunu, bunun ilk hırsızlık teşebbüsleri olmadığını tespit ettiğini aktardı.



Haziran ayında da Güney Kore polisi ülke çapında yapılan bir İngilizce sınavının cevaplarının çevrimiçi bir sohbet odasında sızdırılması ile ilgili soruşturma açmıştı.



Güney Kore, sanayileşmiş ülkeler arasında 11-15 yaş grubundaki çocuklarda en yüksek stres seviyelerinin görüldüğü ülke olarak biliniyor.

