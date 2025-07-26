Sınavda başarı, saatiyle geliyor: Uzmanlar en verimli zamanı açıkladı

İtalya’nın Messina Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, öğrencilerin sözlü sınavlardan geçme oranlarının günün saatine göre ciddi değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sınavlarda en yüksek başarı oranı öğle saatlerinde görülüyor.



Independent'da yer alan habere göre, 104 bini aşkın sözlü değerlendirmenin incelendiği çalışmada, 08.00’de sınava giren öğrencilerin geçme oranı yüzde 54’te kalırken, bu oran 12.00’de yüzde 72’ye kadar yükseldi. 11.00 ve 13.00 saatlerinde ise başarı oranı yüzde 67 seviyesinde seyretti. Günün ilerleyen saatlerinde oran yeniden düşerek 16.00’da yüzde 51 oldu.



ZİHİNSEL PERFORMANS ÖĞLEN ZİRVE YAPIYOR



Araştırmayı yürüten Profesör Carmelo Mario Vicario, “Akademik değerlendirme sonuçlarının gün boyunca sistematik olarak değiştiğini ve özellikle öğle saatlerinde geçme oranlarında net bir zirve olduğunu gösteriyoruz” dedi.



Çalışma, yalnızca doğru cevaplara dayalı testlerden değil; aynı zamanda ifade biçimi, muhakeme yetisi ve öznel değerlendirmelere açık olan sözlü sınavlardan elde edilen verilerle yürütüldü. Bu nedenle, sınavın yapıldığı saatin öğrencilerin bilişsel keskinliğini doğrudan etkilediği düşünülüyor.



KARAR YORGUNLUĞU DA ETKİLİ OLABİLİR



Çalışmaya göre bu başarı farkının bir diğer nedeni ise karar yorgunluğu. Gün ilerledikçe öğretim üyeleri de zihinsel yorgunluk yaşadıkları için daha düşük notlar verebiliyor. Raporda ayrıca, öğrencilerin enerji seviyelerinin düşmesinin de bu başarı farkında rol oynayabileceği ifade edildi.



Uzmanlar, öğrencilerin sınavlarını mümkünse bilişsel olarak en uyanık oldukları saatlere planlamalarını öneriyor. Vicario, “Daha iyi uyku, zihinsel molalar ve sınav saatlerinin kişisel düşük performans zamanlarının dışına alınması, sonuçları olumlu yönde etkileyebilir” dedi.



İŞ GÖRÜŞMESİ VE MAHKEMELER DE ETKİLENİYOR

Araştırma, yalnızca akademik başarıyla sınırlı değil. Daha önce yapılan benzer çalışmalarda, yargıçların bir sanık lehine karar verme olasılığının sabahın erken saatlerinde ve özellikle yemek molası sonrası daha yüksek olduğu tespit edilmişti.



Bu yeni veriler, iş görüşmeleri gibi karar mekanizması içeren süreçlerde de saatin etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, işe alım kararlarının da günün saatine göre adalet ve tutarlılık açısından dalgalanabileceğini değerlendiriyor.



Vicario, “Bu örüntünün gün boyunca planlanan her türlü değerlendirme sürecine uzanabileceğine inanıyoruz” diyerek, hem kurumları hem bireyleri sınav ve görüşme saatlerini stratejik biçimde seçmeye çağırıyor.

