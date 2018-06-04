Anadolu Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 150 ABD askeri 20 adet zırhlı araç ile Sincar'da konuşlandı.
Ninova vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed, ABD'nin stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na asker konuşlandırarak Irak-Suriye sınırını kontrolü altına almayı amaçladığını söyledi.
Ahmed, ABD askerlerinin bölgeye konuşlanmasının Haşdi Şabi'yi şaşırttığını ancak PKK'yı rahatsız etmediğini belirtti. "ABD askeri birliğinin, Sincar'da PKK/YPG'ye yönelik herhangi bir destekte bulunmasını kabul edemeyiz. Çünkü PKK, dış güçlerin emriyle bölgeye geldi" dedi.
Sincar'da,, PKK'nın yanı sıra, Irak hükümeti bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.