Singapur, uyuşturucu suçundan üç kişiyi idam etti

Uyuşturucu ile mücadelede en sert kuralları uygulayan ülkelerden biri olan Singapur’da, uyuşturucu suçlarından iki gün içinde üç kişi idam edildi.

İdam edilenler arasında, 21 Kasım 2013 gecesi Malezya'dan Singapur'a, uyuşturucu taşımak suçundan hüküm giyen Malezyalı sürücü Saminathan Selvaraju’nun yer aldığı açıklandı. Selvaraju, uyuşturucuyu Singapur’a taşıyan aracı kullanmadığını, imza atanın kendisi olmadığını iddia etse de savunmasının reddedildiği ve perşembe günü idam edildiği aktarıldı.

Saminathan, şirketin römorkunu günün erken saatlerinde sürdüğünü, ancak uyuşturucular Singapur'a getirildiğinde sürdüğünü iddia etmedi. Birkaç sürücünün aynı aracı kullandığını söyledi.

12 YILDAN BU YANA EN YÜKSEK İDAM ORANI

Ülkede uyuşturucu suçlarından üç kişinin idam edilmesiyle bu yıl idam edilen toplam kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Singapurlu yetkililer, bu sayının 2003'ten bu yana en yüksek veri olduğunu kaydetti.

Singapur’da uyuşturucu suçlarına yönelik ölüm cezasına karşı anayasal itiraz bir hafta sonra görüşülecek. Değişikliğin yapılması durumunda ülkede, 15 gramdan fazla diamorfin, 30 gramdan fazla kokain, 250 gramdan fazla metamfetamin ve 500 gramdan fazla esrar ticareti yapanlara idam cezası verilecek.

Ancak ölüm cezalarının anayasaya aykırı olduğunu savunan aktivistler, Singapur'daki zorunlu ölüm cezasının anayasal yaşam ve kanunun eşit koruması haklarını ihlal ettiğini dile getiriyor. Singapur hükümeti ise idam cezasının kaldırılmasının korkunç sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.