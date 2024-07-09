Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

Singapur’da aralarında çekirge, cırcır böceği ve süper solucanların bulunduğu 16 böcek türünün yiyecek olarak onaylandığı bildirildi.

Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Gıda Ajansı (SFA), 16 böcek türünün, insanların gıda olarak tüketimi için onaylandığını duyurdu.

Ülkedeki restoranlar, 16 böcek türünü de menülerine ekleyebilecek.

Onaylanan böcekler arasında çeşitli cırcır böcekleri, çekirgeler, un kurtları, süper solucanlar ve ipek böcekleri bulunuyor.

GÖRÜŞMELER EKİM 2022'DE BAŞLADI

SFA, insanların veya çiftlik hayvanlarının tüketimi için bu böcekleri ithal etmek isteyenlerin gerekli şartları karşılamaları gerektiğine işaret ederek, 16 böcek dışında ithal edilmek istenen türlerin tüketiminin güvenli olup olmadığının değerlendirilmeye tabi tutulacağını vurguladı.

İçerisinde böceklerin olduğu paketlenmiş gıda satan şirketlerin, tüketicilerin ürünü satın alıp almama konusunda bilinçli karar verebilmeleri için ambalajlarını etiketlemeleri de gerekecek.

SFA, Ekim 2022'de 16 böcek türünün tüketimine izin verme olasılığı konusunda kamu istişarelerine başlamıştı.

Nisan 2023'te SFA, bu türlerin 2023'ün ikinci yarısında tüketilmesine yeşil ışık yakacağını açıklamış, söz konusu tarih daha sonra 2024'ün ilk yarısına çekilmişti.

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