Singapur’da meclis feshedildi, seçim tarihi belli oldu

Güney Asya’daki ada ve şehir devleti Singapur’da Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam’ın parlamentoyu feshetmesinin ardından yeni seçim tarihi belli oldu.

Singapur Seçim Kurulu, seçimin 3 Mayıs’ta yapılmasına karar verdi. 23 Nisan ise aday listelerinin belirlenmesi gereken son tarih olarak açıklandı. Bu tarihin ardından dokuz gün boyunca seçim kampanyası yapılacak, bir günlük “soğuma” sürecinin ardından ise seçmenler sandık başına gidecek.



PAP, BİR KEZ DAHA KAZANABİLECEK Mİ?



CNBC’nin paylaştığı bilgilere göre, bu, Singapur’da bağımsızlığın ilan edilmesinden bu yana gerçekleştirilecek 14’üncü genel seçim olacak. 3 Mayıs’taki seçim Lawrence Wong için de başbakan olarak gireceği ilk seçim anlamına gelecek. Wong, 2004 yılından bu yana Singapur hükümetine başkanlık eden Lee Hsien Loong’dan başbakanlık görevini devralmıştı.



Yerel basına yansıyan haberlere göre, iktidardaki Halkın Eylem Partisi’ni (PAP) seçimde 97 sandalyeli parlamentonun her bir koltuğu için kıyasıya bir mücadele bekliyor. Hayat pahalılığı ve işsizliğin Singapurlu seçmenlerin temel sorunları olduğu ifade ediliyor.



PAP, bağımsız olduğu 1965 yılından bu yana Singapur’u yönetiyor. Parti, 2020 yılında yapılan son genel seçimde, oyların yüzde 61,24’ünü almıştı. Böylelikle 83 PAP milletvekili parlamentoya girebilmişti.



KÜRESEL ÇALKANTI DÖNEMİNDE SEÇİM



Öte yandan, seçim, ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Çin olmak üzere çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergisi tarifesi uygulama kararının yarattığı küresel ve ekonomik çalkantı döneminde gerçekleşecek.



Wong, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD’nin tarife kararı karşısında “büyük hayal kırıklığı” içinde olduklarını belirtmiş, bunun “özellikle iki ülke arasındaki derin ve uzun süreli dostluk düşünüldüğünde” hayal kırıklığı yaratıcı olduğu kaydedilmişti.

