Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Singapur resmi gazetesi, ülkenin güneyindeki Santosa Adası ile adayı metropol anakaraya bağlayan bağlantı yolunun 10-14 Haziran arasında özel etkinlik bölgesi olarak kullanılacağını duyurdu.



Özel etkinlik bölgesinde yayalara ve araçlara sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacağı ve polisin, organizasyon alanına giren herhangi bir yayanın tüm eşyalarını arayabileceği belirtildi.



Öte yandan özel etkinlik bölgesine silah ve patlayıcıların, sprey boya tüplerinin, megafonların, genişliği 1 metrekareden büyük veya sapı 1 metreden uzun bayrak ve flamaların sokulmasının yasak olacağı ifade edildi.



Hükümet, yayınladığı ayrı bir talimatnamede de 3-30 Haziran arasında şehirde güvenliği sağlamak üzere caddelerde zırhlı güvenlik araçlarına izin verileceğini bildirdi.



Singapur daha önce de metropol anakara üzerindeki Asya Güvenlik Zirvesi'nin de yapıldığı Shangri-La Oteli ve çevresinin zirve için özel etkinlik bölgesi olarak kullanılacağını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek. Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

