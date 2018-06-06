Channel News Asia'daki habere göre, ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Balakrishnan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi.



Pompeo ve Bolton toplantının ardından yaptıkları açıklamada, Trump-Kim zirvesine Singapur'un ev sahipliği yapacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.



Balakrishnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da zirvenin ülkesinde düzenlenecek olmasının iki tarafın Singapur'a güveni gösterdiğini kaydederek, dünya barışının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını açıkladı.



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenleneceğini bildirmişti.



ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.



Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz" şeklinde konuşmuştu.



Singapur Merkez Bankası, Trump-Kim zirvesi öncesinde hatıra madalyonu çıkarmıştı.

