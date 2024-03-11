Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de durum her gün kötüleşiyor

Sınır Tanımayan Doktorlar, (MSF) Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.



MSF Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib, 157 gündür İsrail saldırısı altında olan Gazze'de, sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtti.



Gazze'de 30 bin kişinin öldürüldüğünü, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu söyleyen Mugaysib, "Şu anda Gazze'deki durumu anlatmaya bu kadar yeter" dedi.



MSF temsilcisi, olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde birkaç hastaneye destek verdiklerini ancak Gazze'deki diğer hastanelere erişemediklerini kaydetti ve "Ateşkesle savaşın duracağını da umut ediyoruz" diye konuştu.



Mugaysib, böylelikle hastanelere geri dönebileceklerini ve yoğun çalışmayla onları eskisi gibi işler hale getirmeye çalışacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de güvenli bir bölge yok. Bu hem insanlar hem de sağlık çalışanları için geçerli. Savaşta doğrudan hedef alınan veya ikincil olarak zarar gören çok sayıda üyemiz var" dedi.

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