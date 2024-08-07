Sınırda çatışma büyüyor: Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırılarında beş kişi öldü

Ukrayna güçleri, Rusya'nın güneybatısındaki Kursk bölgesini hedef aldı.

Rus TASS haber ajansının yerel yetkili Marina Degtyareva'ya dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın büyük bir saldırısının ardından bölge sakinleri "hareketlerini sınırlandırmaya" çağırıldı.

Bölge valisi Alexei Smirnov, Kiev yanlısı güçlerin tank ve zırhlı araçlarla sınırı geçmesinden bir gün sonra bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk'a füze ve insansız hava aracı fırlattığını söyledi.

Smirnov ve yerel sağlık yetkilileri gün boyunca beş kişinin öldüğünü ve yaklaşık 28 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in bugün sınıra yakın hava saldırılarını sürdürdüğünü ve Rus savunma sistemlerinin gece boyunca 11 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.

Öte yandan yerel yetkililer bugünkü açıklamada, Ukrayna insansız hava araçlarının Voronezh ve Belgorod sınır bölgelerindeki konutları da hedef aldığını, hasar meydana geldiğini ancak can kaybı olmadığını söyledi.

BİRLİKLER SINIRA GÖNDERİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun 300 asker, 11 tank ve 20’den fazla zırhlı muharebe aracıyla Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ukrayna birlikleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen ve çatışmadaki en son saldırı olan baskın sonrasında askerlerini ve havacılık birimlerini Kursk sınırına sevk ettiğini açıkladı.



Kursk, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinin hemen karşısında yer alıyor.



"SİVİL NÜFUS HEDEF ALINDI"

RIA haber ajansının Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırısı sivillere yönelik bir başka "terörist" saldırı.



Ajansın aktardığına göre Zaharova, Rus radyo kanalı Sputnik'e verdiği demeçte, "Bu bir başka terörist eylemdir. Açıkça barışçıl bir nüfusa, sivil bir nüfusa karşı yöneltilmiştir" diye konuştu.

