Sınırda durdurulan minibüsten 2 zebra, 6 maymun, antilop ve kuğu çıktı

Alman polisi, Hollanda sınırında durdurduğu bir minibüste 2 zebra, 6 maymun ve diğer egzotik hayvanlarla karşılaştı.

Federal polis tarafından yapılan açıklamada minibüste ayrıca bir antilop, bir kuğu, bir şahin ve bir serval (Afrika'ya özgü küçük bir yaban kedisi) bulunduğu belirtildi.

Polis, Polonya plakalı aracı cuma günü Almanya'nın kuzeybatısında, Hollanda sınırındaki Bunde üzerinden giriş yapmaya çalışırken kontrol etti.

Araçta bulunan 23 ve 31 yaşlarındaki iki Polonyalı'nın, hayvanların nereden geldiğine dair herhangi bir kanıt ya da gerekli belgeleri sunamadığı kaydedildi.

Polis ayrıca hayvanların minibüse güvenli bir şekilde yüklenmediğini belirterek, hayvan koruma ve yaban hayatı koruma kurallarının ihlal edildiğine dair şüpheleri araştırdıklarını bildirdi.

Polis, minibüsün Almanya'ya girişinin durdurulduğunu ve hayvanların Hollanda'daki yetkililere teslim edilerek bir barınakta bakılmaya başlandığını söyledi.