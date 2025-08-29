Sınırda OHAL: Tayland "sivil kargaşa" diyerek ilan etti

Tayland'ın The Nation gazetesine göre, temmuzda Kamboçya ile sınır hattında çıkan çatışmanın ve sonrasında sağlanan ateşkesin ardından iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanmaya başladı.



Kamboçya yönetimini sınıra yakın Ban Nong Chan köyünde "sivil kargaşa çıkarmaya çalışmakla" suçlayan Tayland hükümeti, tehditlere karşı köyde OHAL ilan edildiğini duyurdu.



Tayland ordusu yetkilileri, köye askeri birliklerden, kolluk kuvvetlerinden ve sivillerden oluşan barış gücünün gönderilmesine karar verildiğini belirtti.



İki ülke arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.



Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.



Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.