Sınırda psikolojik savaş: Tayland'ın "ağlayan hayalet" sesleri

Kamboçya, komşusu Tayland'ı sınır bölgesinde "ağlayan hayalet" seslerini psikolojik harp yöntemi olarak kullanmakla suçladı.



The Guardian'ın haberine göre Kamboçya'nın eski lideri ve mevcut Senato Başkanı Hun Sen, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin insan hakları komisyonunun konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'e (BM) resmî şikâyette bulunduğunu duyurdu.



BM'YE ŞİKAYET GİTTİ



Hun Sen'in paylaştığı 11 Ekim tarihli mektupta, ses yayınları "ağır bir insan hakları ihlali" olarak nitelendirildi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben yazılan mektupta, bu eylemin "rahatsız edici seslerin psikolojik baskı ve taciz aracı olarak kullanılmasını içerdiği" ifade edildi.



Komisyon, sınırdaki yetkililerden ve çevre köylerdeki sakinlerden aldığı güvenilir bilgilere dayanarak Tayland ordusuna bağlı birliklerin "ağlayan hayaletleri andıran uğultular" yaydığını bildirdi.



Açıklamaya göre, bu seslerin ardından gece boyunca uçak motoru sesleri duyuldu.



Açıklamada ayrıca, "yoğun ve tiz seslerin" uykuyu böldüğü, kaygı ve fiziksel rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.



Bununla beraber söz konusu akustik tacizin iki ülke arasındaki tansiyonu "yükseltebileceği" de vurgulandı.



Hun Sen, Malezya Dışişleri Bakanı'nın da konuyu gündeme getirdiğini aktardı.



Tayland hükümeti ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



BU YILIN BAŞINDA ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI



İki ülke, Malezya'nın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ardından "derhal ve koşulsuz" ateşkes ilan etmişti.



Bu yılın başlarında yaşanan ve son on yılın en ağır sınır çatışması olarak kayıtlara geçen olaylarda en az 38 kişi ölmüş, 300 binden fazla kişi de yerinden olmuştu.



Ateşkesten önce Kamboçya, Tayland filmleriyle meyve ithalatını yasaklamış, bir Taylandlı protestocu da Hun Sen'in portresine balık sosu fırlatmıştı.



Ateşkes, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın iki hükümetle bizzat görüşerek ticaret görüşmelerinin askıya alınacağı uyarısında bulunmasıyla sağlanmıştı.



Trump'ın, bu ay Malezya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi sırasında taraflar arasında imzalanacak barış anlaşmasına aracılık etmesi bekleniyor.



Öte yandan Reuters haber ajansı, Tayland'ın Kamboçya'yı sınır hattına yeni kara mayınları döşemekle suçladığını bildirdi.



Habere göre, temmuz ayından bu yana meydana gelen patlamalarda altı Tayland askeri yaralandı.



Kamboçya ise iddiayı reddediyor. Phnom Penh yönetimi, patlamaların ülkedeki yıllarca süren iç savaştan kalma eski mühimmatın infilak etmesi sonucu yaşandığını savunuyor.