Sınırda silahlı Rus askerleri görüldü: Estonya yolu kapattı

Estonya, vatandaşları tarafından kullanılan ve küçük bir kısmı Rusya topraklarından geçen yolu, bir grup Rus askerinin görülmesinin ardından geçici olarak kapattı.



Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ABD merkezli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusunda küçük bir kısmı Rusya topraklarından geçen ve bölge halkının kullanımına açık olan yolun Rusya tarafında 7 silahlı Rus askerinin gözlemlendiğini bildirdi.



Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz olayı önlemek amacıyla yoldaki trafiğin geçici olarak durdurulduğunu belirten Tsahkna, uzun vadede bu yolu tamamen kullanmayı bırakmayı planladıklarını vurguladı.



Tsahkna paylaşımında, "Rusya topraklarını tamamen baypas eden bir alternatif güzergah halihazırda mevcut, bir diğeri ise yapım aşamasında. Ruslar geçmişe kıyasla biraz daha iddialı ve görünür davranıyor ancak durum tamamen kontrol altında" ifadelerini kullandı.



Estonya basınındaki haberlere göre, söz konusu yolun en az salı gününe kadar kapalı kalacağı bildirildi.

BU YOLDA DURMALARINA İZİN VERİLMİYOR



Estonya’nın güneydoğusunda yer alan ve "Saatse Çizmesi" (Saatse Boot) olarak adlandırılan bölge, Rusya topraklarının küçük bir kısmının Estonya içine "çizme şeklinde" uzandığı bir alan. Estonyalılar ve diğer vatandaşlar, izin almadan bu yoldan geçebiliyor ancak durmalarına izin verilmiyor.



Öte yandan, Estonya’nın hava sahasının 19 Eylül’de Rus jetleri tarafından ihlal edildiği ve NATO müdahalesi sonucunda uçakların bölgeden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.