Sınırı olmayan savaş: "Girilemez bölge"de insanlık ölüyor

İsrail hükümeti bir ay önce Gazze Şeridi'ne insani yardımları kesme kararı aldı. Yardım kuruluşları bölgedeki yoğun İsrail saldırıları nedeniyle iki milyon sivilin durumunun daha da kötüleştiğini söylüyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan Gazze 'deki siviller, açlığın yayıldığını, temiz suya erişimin azaldığını ve kamplarda pirelerin çoğaldığını söylüyor. Son 18 aydır bölge halkını kaosa sürükleyen sorunlar, İsrail ordusunun Mart ayında başlattığı ve çok sayıda tahliye emri içeren yeni saldırılarla daha da ağırlaştı. İsrail hükümeti, Hamas'ı daha fazla rehineyi serbest bırakmaya zorlamak ve ateşkes için yeni koşullar dayatmak amacıyla saldırı öncesinde Gazze'ye gıda ve diğer insani yardımların tedarikini durdurdu.day unu, birkaç hafta öncesine göre yüzde 450 daha pahalı.

GAZZE TOPRAKLARININ ÜÇTE İKİSİ GİRİLEMEZ BÖLGE



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, son iki haftada 280 binden fazla kişi yerinden edildi ve Gazze topraklarının üçte ikisi artık girilemez bölge haline geldi.



Gazze Belediyesi Sözcüsü Assem Al-Nabeeh, son tahliye emirlerinin ardından insanların kelimenin tam anlamıyla her yerde, ana yollarda, halka açık parklarda, çöplüklerin yakınında, meydanlarda ve hatta çökmek üzere olan binalarda uyuduğunu aktardı.



"SINIRLARI OLMAYAN BİR SAVAŞ"



Yetkililere göre en son tahliye emirlerinden önce bile şehrin sadece yüzde 40'ının suya erişimi vardı. Şehir genelinde 175 bin ton atığın biriktiği tahmin ediliyor.



Filistin toprakları için kıdemli OCHA yetkilisi Jonathan Whittall, bu haftanın başlarında Gazze'de "sınırları olmayan bir savaş" sürdüğünü söyledi.



Cuma günü yayınlanan bir raporda, "Gazze, şu anda ikinci ayına giren tam kargo ablukası neredeyse tüm un dağıtımını durdurduğu ve tüm fırınları kapattığı için açlık ve yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.





GAZZE'NİN KAPISINA YIĞILAN YARDIMLAR



Bu arada Gazze'nin dışında da büyük miktarda yardım bekliyor.



Yardım kuruluşları, Gazze'nin dışında yaklaşık 89 bin ton gıdanın beklediğini, içerideki gıda kıtlığının ise fiyatları önemli ölçüde artırdığını söylüyor. Bir torba buğ