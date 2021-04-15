Sinovac ile anlaşmaya Messi öncülük etti: Kupa Amerika futbolcuları aşılanacak

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, bu yaz yapılacak Copa America turnuvası öncesinde turnuvada oynayacak tüm Güney Amerikalı futbolcuları aşılamak için Çinli aşı üreticisi Sinovac’ın 50 bin doz Covid-19 aşısının alınmasına önayak olduğu açıklandı.



Bu yaz gerçekleştirilecek turnuva öncesinde Arjantinli yıldız, imzalı 3 Barcelona formasını Sinovac firması yöneticilerine gönderdi. Formaları Twitter hesabından paylaşan Arjantinli eski futbolcu ve Güney Amerika Futbol Federasyonu (Conmebol) yetkilisi Gonzalo Belloso, "Sinovac'ın yöneticileri, bize onlar için nazikçe üç forma gönderen Lionel Messi'ye olan hayranlıklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.



URUGUAY DEVLET BAŞKANI ARACI OLDU, BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI



Guardian’ın haberinde Lionel Messi ile Çinli aşı üreticisi Sinovac arasındaki iletişimi Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun kurduğu bildirilirken Uruguay'ın Canelones kenti Belediye Başkanı Yamandu Orsi, “Başkan, Copa Amerika için futbolcuları aşılamak ile ilgileneceğine kendi ülkesinin vatandaşlarına aşı yapmayı düşünebilir. Şimdiye kadar bölge nüfusunun yalnızca yüzde 12,4'ü aşılandı” şeklinde eleştiride bulundu.



Canelones kenti Belediye Başkanı Yamandu Orsi, "50 bin Covid aşısının ilk partileri Arjantin Ligi'ndeki 26 erkek futbol takımına gidecek" ifadelerini kullanırken Güney Amerika Futbol Federasyonu (Conmebol) yetkilisi Gonzalo Belloso, " Copa America'da forma giyme ihtimali olan tüm futbolcuların aşılanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.