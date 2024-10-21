Sinvar sonrası Gazze: İsrail ve Hamas'ın hamleleri değişecek mi?

Gazze'nin geleceğine ilişkin soru işaretleri, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından yeniden gündemde.

İsrailli Haaretz gazetesine konuşan bir başmüzakereci, Sinvar'ın ölümünden sonra İsrail ve Hamas'ın pozisyonlarında değişiklik olmadığını söyledi.



İsrailli rehine müzakere ekibinin üst düzey üyesi, savunma kurumunun bir anlaşma için Sinvar suikastından yararlanılması gerektiği görüşünde olduğunu, ancak İsrail'in bunun için taviz vermesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.



Hamas liderinin öldürülmesinin, müzakerelerde iki tarafın da pozisyonlarında herhangi bir değişikliğe yol açmadığını da belirten yetkili, görüşmelerin yeniden başlaması için İsrail'in tutumunu yumuşatması gerektiğini sözlerine ekledi.



Yetkili ile rehinelerin aileleri arasında son birkaç gün içinde bir görüşme gerçekleşti.

Müzakereci şunları söyledi: "Temel pozisyonlarında herhangi bir hareket ya da taviz çağrısı olmadı. Hamas tarafında da şu anda haleflerini bulmakla meşguller ve pozisyonlarını yumuşatmaya ya da değiştirmeye niyetleri yok.”

AKSA TUFANI'NI PLANLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) perşembe günü X hesabında yaptığı bir paylaşımda Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Sinvar'ın son anlarına ait videoda, İsrail dronuna bir cisim fırlattığı görülmüştü.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nu planlayan ve Gazze'deki en üst düzey yetkilisi olan Yahya Sinvar'ı, İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından 7 Ağustos'ta yeni lideri olarak seçmişti.