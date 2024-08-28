Sır dolu cinayeti üniversite öğrencileri çözdü: Kızıl saç katili 40 yıl sonra tespit edildi

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir grup öğrenci, sosyoloji projeleri için 1978-1992 yılları arasında Tennessee ve Kentucky'de 11 kadının ölümüyle sonuçlanan "kızıl saç cinayetleri" adı verilen bir dizi saldıryı araştırdı.

Araştırma, sosyoloji öğretmeni olan Alex Campbell'in öğrencilerine davayı incelemelerini teklif etmesiyle başladı.



FBI İLE ORTAK ÇALIŞMA

Öğrencilere FBI'dan davranış analisti Scott Barker yardımcı oldu. Öğrenciler cinayetleri analiz etti ve bir katil profili oluşturuldu. New York Post'un haberine göre incelemeler sonucunda, Tina Farmer adındaki kurbanın cesedinde bulunan DNA'nın Jerry Johns adlı bir kamyon şoförüne ait olduğu tespit edildi.

2015 YILINDA ÖLDÜ



Öğrencilerin araştırması sayesinde bir cinayet çözüldü, ancak Johns'un 2015'te cezaevinde ölmesi nedeniyle diğer cinayetlerle ilgili kesin bir sonuca ulaşılamadı.

KURBANLARIN ORTAK NOKTASI AYNI

1980-1992 yıllarında yaşanan ve kimin yaptığı tespit edilemeyen ölümler Tennessee, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Pennsylvania ve Batı Virginia'da yaşandı. Kurbanların çoğunun otostopçu olduğu belirtilen olayda polis ekipleri o yıllarda Jerry Johns'tan şüphelenmişti ancak kesin delil bulunmadığı için sonuçlanmamıştı.



İlk cinayet, 13 Şubat 1983'te ABD'nin West Virginia eyaleti yakınlarında çıplak halde bulunan kızıl saçlı bir kadındı. Yapılan incelemeler sonucunda kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.



Bir yıl sonra, 1984'te, 28 yaşındaki Lisa Nichols'ün cesedi bulundu. Batı Memphis'de bulunan kadının otopsi çalışmalarında yine boğularak öldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Lisa, geçen sene ölen ve kimliği belirlenemeyen kadın gibi kızıl saçlıydı. Polis ekipleri Lisa'nın bir otostopçu olduğunu düşündü.



1985 yılına gelindiğinde ise Tennessee, Campbell County'de kimliği belirsiz 2 kadın cesedi daha bulundu. Kurbanların ortak noktası ise yine kızıl saçlı olmalarıydı.



Aynı yıl içerisinde cinayetler devam etti. Tennessee'de yine kızıl saçlı bir kadının cesedi bulunurken 1985 yılının Nisan ayında, bir buzdolabında 2 kızıl saçlı kadının çürümüş cansız bedenleri ekipler tarafından ortaya çıkartıldı. Mayıs ayında ise yine 2 kadının cansız bedeni yol kenarında bulundu ancak bunların kimliği tespit edilemedi.