Sır dolu kaçış hikâyesi dramla bitti: Baba öldü, çocuklar hâlâ kayıp

Yeni Zelanda'da dört yıllık kaçışın sonu dramla bitti.

Yeni Zelanda polisi, 2021 yılından beri çocuklarıyla birlikte kaçak olan Tom Phillips adlı adamın, çıkan çatışmada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

İngiliz The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre çocuklardan biri bugün Piopio yakınlarında çıkan çatışmada Phillips'in yanındaydı, yetkililer ise hâlâ kayıp olan diğer iki çocuk için ciddi endişeleri olduğunu belirtti.

Phillips ve çocuklarının nerede olduğu konusundaki gizem uzun süredir devam ediyordu. Bu süreçte birçok arama yapıldı, ödül teklifleri verildi. Yeni Zelanda, sıkı bağları olan bir ülkede Phillips'in nasıl tespit edilmeden kaçabildiğini anlamakta zorlandı.

OLAY NASIL BAŞLADI?

Her şey 2021 yılına girerken Phillips'in çocukları Ember (9), Maverick (10) ve Jayda (12) ile anneleriyle yaşadıkları bir anlaşmazlığın ardından Waikato vahşi doğasına kaçmasıyla başladı. Phillips'in çocuklarının yasal velayeti yoktu.

Phillips'in saklandığı tahmin edilen Waikato bölgesi, batıda uzun bir sahil şeridi, merkezde ormanlık arazi ve tarım arazileri, kuzeyde kireçtaşı mağara ağları ve bölgenin dört bir yanına dağılmış küçük kırsal kasaba ve yerleşim yerlerinden oluşuyor.

O kaybolmadan önce, birçok Yeni Zelandalı burayı haritada bulmakta zorlanıyordu. Burası, Waikato'da, en yakın şehir olan Hamilton'dan iki saat uzaklıkta, yoğun ormanlık ve tepelik bir arazinin içinde ve dışında uzanan uzun ve virajlı bir yolun bulunduğu, sakin ve izole bir yerleşim yeri.

HAYATTA NASIL KALDILAR?

Bölgenin uzaklığı, polisin Phillips'i bulma çabalarını zorlaştırdı.

Ailesinin Phillips'e yardım ettiğine dair herhangi bir ipucu olmasa da onun bu zorlu arazide kendini ve üç çocuğunu nasıl saklayabildiği ve hayatta kalabildiği sorusu ülkeyi şaşkına çevirdi ve toplumdaki diğer kişilerin ona yardım etmiş olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Phillips'in uzun süreli ortadan kayboluşu, daha önce çocuklarıyla birlikte ormana gittiği kısa süreli bir dönemden önceydi.

Eylül 2021'de, dördünün kaybolduğu bildirildi ve kamyoneti Marokopa sahilinde terk edilmiş olarak bulundu, bu da karada ve denizde büyük bir arama operasyonu başlatılmasına neden oldu.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Phillips ve çocuklar, 19 gün sonra Marokopa'nın hemen dışındaki ailesinin çiftlik evine gitti. Phillips, kafasını boşaltmak için çocuklarını yoğun ormanlık alanda uzun bir kamp gezisine çıkardığını söyledi. Polis zamanını ve kaynaklarını boşa harcadığı gerekçesiyle suçlandı.

Ancak üç aydan kısa bir süre sonra, dördü tekrar kayıp olarak bildirildi ve Phillips ocak ayında mahkemeye çıkmayınca, hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

"BANKA SOYGUNU YAPTI" İDDİASI

Neredeyse dört yıl boyunca toplumla çok az temas kurdular ancak Phillips, Mayıs 2023'te en az bir çocuğunu çalılıklardan çıkardı ve yakınlardaki Te Küiti'de silahlı banka soygunu yaptığı iddia edildi. Aynı yılın kasım ayında da küçük bir marketi soymaya teşebbüs ettiği öne sürüldü. 2023 ortasında birkaç kez daha görüldüler ve haziran ayında bilgi verenlere 80 bin dolar ödül konuldu, ancak izleri kayboldu.

Polis, Phillips'i “ana akım bir yaşam tarzı sürmeyen”, sosyal medyadan uzak duran ve ana akım bankaları sınırlı kullanan biri olarak tanımladı. Phillips ve çocuklarının yıllar boyunca nasıl hayatta kaldıkları kesin olarak bilinmiyor.

