Sır perdesi çözülemedi, kayıp uçağın kayıp yolcularına tazminat

Çin'in başkenti Pekin'deki bir mahkeme, 8 Mart 2014'te kaybolan Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağının sekiz yolcusunun ailelerine, kişi başı 410 bin 240 dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Çin medyası, uçağa ilişkin 23 davanın hala yargı sürecinde olduğunu aktardı.

Malezya Havayolları'na ait 227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan Boeing 777 tipi uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, uçağı arama çalışmalarının aralık ayı sonunda yeniden başlayacağını duyurdu.

HAVACILIK TARİHİNİN EN BÜYÜK GİZEMİ

Malezya uçağı, yolculuk sırasında radar ekranlarından kaybolmuş ve havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri haline gelmişti.

Yolcuların üçte ikisi Çin vatandaşıydı; diğerleri arasında ise Malezyalılar, Endonezyalılar, Avustralyalılar ile Hindistan, ABD, Hollanda ve Fransa vatandaşları bulunuyordu.

Güney Hint Okyanusu’ndaki son arama çalışmaları sezon uygun olmadığı gerekçesiyle nisan ayında askıya alınmıştı.

Avustralya liderliğindeki ilk arama üç yıl boyunca Hint Okyanusu’nda 120 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadı ancak birkaç parça enkaz dışında neredeyse hiçbir iz bulunamadı.