Sıra dışı yoga dersi: Bu kez kedi ve köpekler sahibini seçiyor!

Brezilya'da bir yoga dersinde evcil haycanlar sahiplerini seçiyor.



Sahiplendirilmeyi bekleyen kediler ve köpekler yoga sınıfında dolaşıyor. Derse katılanlar yoga yaparken onlar da müstakbel sahiplerini arıyor.



Yoga yapanların arasında dolaşıyor, kokluyor hatta eşyalarını kaçırmaya çalışıyorlar. Sahibini seçen onun yanından ayrılmıyor.

SINIFTAN EVLERİNİN YENİ SAKİNİYLE AYRILIYORLAR



Seçilmiş yoga severler dersin sonunda, sınıftan, evlerinin yeni sakiniyle ayrılıyor.



Hayvanlarla temas etmek, sahiplenmeyi düşünmeyenler için de terapi oluyor. Katılımcılardan biri beklentilerinin üzerinde bir deneyim olduğunu söyledi.

"YAVRULAR DERSTE SİZİ SEÇİYOR"



Bu eşsiz deneyimin yaratıcısı, "Daha fazla insana dokunmak istiyordum. Neden evcil hayvanlarla yoga dersi yapmıyoruz diye düşündüm. Keyifli bir deneyim. Yavru kediler ve köpekler derste sizi seçiyor. Yoga öğretmeni Karen'le pet yogasını yarattık." diye konuştu.



Organizatör Bruna Tedeschi, evcil hayvanlarla yoganın bir yıldır sürdüğünü söyledi.