Sıra Norveç'e geldi. Çocuklara sosyal medya yasağı yolda

Norveç hükümeti, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı hedefleyen bir yasa tasarısını bu yıl içinde sunacağını açıkladı.

Düzenleme hayata geçerse, kullanıcıların yaşını doğrulama sorumluluğu doğrudan teknoloji şirketlerine ait olacak.

“ÇOCUKLAR ÇOCUKLUKLARINI YAŞAMALI”

Başbakan Jonas Gahr Store, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yasayı getiriyoruz çünkü çocukların çocuk gibi yaşayabildiği bir çocukluk istiyoruz. Oyun, arkadaşlıklar ve günlük yaşam algoritmalar ve ekranlar tarafından ele geçirilmemeli.” ifadelerini kullandı.

Store, düzenlemenin çocukların dijital yaşamını korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

AVRUPA GENELİNDE YASAKLAR YAYILIYOR

Fransa, İspanya ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesi de sosyal medya için “dijital reşit olma yaşı” getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu, çocukları ve gençleri korumaya yönelik adımlar kapsamında nisan ortasında bir yaş doğrulama uygulamasını tanıttı. Uygulamanın yakında Avrupa vatandaşlarının kullanımına sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE DE BENZER ADIMLAR ATILDI

Türkiye de çocukları, dijital dünyada korumak adına birçok adım atılıyor.

15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara kaydolması engellenecek. Platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Sosyal medya platformları zararlı içeriklere en geç bir saat içinde müdahale edecek.

Oyun sağlayıcılar, oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun dağıtıcılar Türkiye'de temsilci bulunduracak.

ŞİRKETLERE NET SORUMLULUK

Norveç Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Karianne Tung ise teknoloji şirketlerine açık çağrıda bulundu. Tung, “Yaş sınırına uyulmasını teknoloji şirketlerinden bekliyorum. Çocukların, kullanmaları yasak olan platformlardan uzak durma sorumluluğu kendilerine bırakılamaz.” dedi.

Bu sorumluluğun hizmet sağlayıcılara ait olduğunu belirten Tung, şirketlerin etkili yaş doğrulama sistemleri kurması ve yasaya ilk günden itibaren uyması gerektiğini ifade etti.

EKRAN SÜRESİ VE OKUL ÖNLEMLERİ

Hükümet, daha önce hayata geçirilen ulusal ekran süresi rehberleri ve “telefonsuz okul” uygulamaları gibi önlemler sayesinde sosyal medya kullanan ya da telefon sahibi çocuk sayısında düşüş gözlendiğini açıkladı.