Sırada McMaster mı var?

"You're fired" yani "Kovuldun"... Abd Başkanı Donald Trump'ın 2000'li yılların başında sunduğu yarışma programındaki ünlü sözüydü. Başkanlığında da o sözü kullanmaktan vazgeçmedi. Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında yakın çalışma ekibi baştan aşağı değişti. O listeye katılan son isim Dışişleri Bakanı Rex Tillerson oldu.



Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Tillerson'ın görevden alınması; yüksek profilli başka isimlerin de görevine son verilmesinin habercisi olabilir. Zira Donald Trump; Tillerson'la ilgili kararını duyururken; "İstediğim kabineyi oluşturmaya yakınım" ifadesini kullandı.



Bu açıklamanın Trump'ın başka değişiklikler yapacağının işareti olduğu söyleniyor. İddiaya göre alarm zilleri çalan isimlerin başında Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster var. Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Abd Adalet Bakanı Jeff Sessions da Trump'ın hayal kırıklığı yaşadığı isimler arasında.



Gözlerin çevrildiği isim Rex Tillerson'a gelince. Veda konuşmasında Trump'a teşekkür etmedi. Neredeyse hiç bahsetmedi. Tillerson, Trump'ın kararını Twitter'dan öğrense de John Kelly'nin haftasonu Tillerson'ı iki kez arayıp Afrika ziyaretini yarıda kesmesini istediği öğrenildi. İddiaya göre Kelly, Tillerson'a Trump'ın kararını söylemedi ancak "Kısa süre sonra bir tweetle karşılaşabileceğini" belirtti.



Tillerson, Twitter'dan öğrendi ama bu yöntemle öğrenen ilk isim değil. FBI Direktörü James Comey de kovulduğunu televizyondan öğrenmişti. İstifası en ses getirenlerden biri de Michael Flynn'di. Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından istifa etmişti.

