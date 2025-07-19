Şiraz'da otobüs devrildi: 21 kişi öldü

İran'ın Fars eyaletinin başkenti Şiraz’ın güneyinde, otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olay yerine 11 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

Nedeni henüz belli olmayan kaza, başkent Tahran'a yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Kavar kasabası yakınlarında meydana geldi.



Kavar Hastanesi müdürü Mohsen Afrasiabi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Maalesef 21 ölü kaydedildi" dedi ve 29 kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi.



İran medyası dağ yolunda yan yatmış bir yolcu otobüsünün görüntülerini yayınladı.



Resmi haber ajansı IRNA'ya göre, mart ayına kadarki 12 aylık dönemde trafik kazalarından kaynaklanan yaklaşık 20 bin ölümle İran'ın yol güvenliği sicili kötü.