Sırbistan: Asla NATO üyesi olmayacağız

Rusya lideri Vladimir Putin ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, 9. Doğu Ekonomik Forumu bir araya geldi. Görüşmede Vulin'in, Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri konusunda Putin'e güvence verdiği belirtildi. Vulin, “Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, asla NATO üyesi olmayacak'' dedi.

Sırbistan: Asla NATO üyesi olmayacağız
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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin Rusya'nın uzak doğusundaki Vladivostok limanında düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda bir araya geldi.

Putin, Sırbistan ile Mart 2025'te sona erecek olan gaz tedarik sözleşmesini görüşmek istediğini söyledi.

Sırbistan büyük ölçüde Rusya'dan gelen gaza bağımlı ve NIS petrol tekelinin çoğunluğu Rus Gazpromneft'e ait.

Vulin'in ofisinden yapılan açıklamada, gaz tedariki görüşmelerine değinilmedini ancak Vulin'in Putin'e Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri konusunda güvence verdiği belirtildi.

"SIRBİSTAN, RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMAYACAK"

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın askeri harekatını kınadı ancak Moskova'ya karşı Avrupa yaptırımlarına katılmayı reddetti.

Vulin açıklamasında, “Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, asla NATO üyesi olmayacak, Rusya'ya yaptırım uygulamayacak ve topraklarında Rusya karşıtı eylemler yapılmasına asla izin vermeyecektir” sözlerini vurguladı.

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