15 kişinin öldüğü tren kazası istifa getirdi: Sırbistan Başbakanı Vucevic ve belediye başkanı görevi bıraktı

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası ülke genelinde yapılan protestolar nedeniyle istifa etti.

Vucevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken, ülkede devam eden tepki eylemlerine ilişkin sakin kalınması ve diyalog çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaptığını aktaran Vucevic, şunları söyledi: "Vucic, kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasilerin sorumluluklarını kabul etmesi ve toplumdaki gerginliğin düşürülmesi için hazır olmaları gerektiğini düşünüyorum."

Vucevic, Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan kazanın hükümetin çalışmalarına "gölge" düşürdüğünü öne sürerek, "Kaza gününden beri Sırbistan sıkışmış bir durumda kaldı. Hükümet olarak sorumluluk aldık, bir bakan istifasını sundu. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çalıştık" diye konuştu.

Durumun giderek kötüleştiğini, öğrencilerin dersleri de boykot ettiğini anımsatan Vucevic, "Adeta görünmez bir el gerginliği tırmandırmak için çalıştı. Bu sabah Novi Sad'daki gösteriler esnasında bir grup öğrencinin saldırıya uğradığı ve bir kişinin ağır yaralandığı haberiyle uyandım. Kabul edilemez bir durum. Saldırganlar kesinlikle ceza alacak" ifadelerini kullandı.

Vucevic, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'in de görevinden ayrılacağını duyurdu.

