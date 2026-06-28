Sırbistan Cumhurbaşkanı istifa edecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, istifa ederek erken seçim sürecini başlatacağını söyledi.

Vucic açıklamayı bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) başkent Belgrad'da "Sırbistan-Tek Aile" sloganıyla düzenlediği mitingde yaptı.

"Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın." diyen Vucic, erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek, seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu.

Aleksandar Vucic 11 Haziran’da yaptığı açıklamada, görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti.