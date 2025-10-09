Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını söyledi.

Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin “Türk üretimi dronların ülkeye ulaştığını” açıklamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlara değindi.

2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gören Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya silah tedarikinin Sırbistan ve Sırp halkının menfaatlerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜYÜK BİR LİDER"



Türkiye'nin Kosova'ya silah tedarikinin ardından Sırp basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğunun eleştirilmesine tepki gösteren Vucic, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olduğunda her zaman iyi bir ev sahibi olacağım. Burada söz konusu olan, büyük bir lider ile büyük ve başarılı bir ülkedir. Burada söz konusu olan, Ankara'yı küllerinden doğurmuş, İstanbul'un yüzünü değiştirmiş ve Mustafa Kemal Paşa'dan sonra en büyük Türk lideri olduğunda hiçbir şüphe bulunmayan Erdoğan'dır ve ülkemizde her zaman hoş karşılanacaktır" dedi.

Türkiye ile iyi ilişkiler tesis etmenin yanı sıra halkının çıkarları için mücadele etmenin de görevi olduğunu vurgulayan Vucic, Kosova'ya silah sevkiyatı konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.



"TÜRKİYE'NİN TUTUMU BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kosova yönetiminin amacının 10 yıllık bir plan çerçevesinde Kosova Güvenlik Gücü'nü orduya çevirmek olduğunu savunan Vucic, "Bu amaçla tabii olarak kalkınma bütçesi kaynaklarını bu doğrultuda tahsis ediyorlar. Karmaşık muharebe sistemleriyle donanım giderek yoğunlaşıyor. Bu konuda başı çeken ülke ise Türkiye'dir. Fark etmişsinizdir, Almanlar, İngilizler, Hırvatlar, Slovenler, hepsi (Kosova'ya) bir şeyler veriyor" dedi.

Türkiye'nin tutumunun bölgenin istikrarı için çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Vucic, "Gerginliğin tırmanmasına ihtiyacımız yok. Barış ve istikrarı koruyacağız. Türk partnerlerimizden bizimle konuşmalarını, çıkarlarımızı dikkate almalarını rica ediyoruz" dedi.



"TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİ KURMAK İÇİN ÇABALIYORUM"



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kendisini dün "Türkiye'yi tehdit etmekle suçladığı" konusuna da değinen Vucic, "Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz. Türkiye, NATO'nun ikinci en büyük gücü. Mesajda söylediğim tek şey, Türkiye'nin büyük bir güç olduğu ve bize verilen mesajı anladığımızdı. Fakat ne kadar küçük olduğumuz önemli değil. Halkımızın özgürlüğü ve hayatta kalma hakkını korumak görevimizdir" dedi.

Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar büyük ve etkili bir lider olduğunu anlayan biri olduğunu söyleyen Vucic, "Türkiye ile en iyi ve en yakın ilişkileri kurmak ve geliştirmek için çabalıyorum ve bunu başardım. Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerinin altın çağını yaşadığı da doğrudur" dedi.



Vucic, diğer yandan Kosova'nın silahlandırılmasına sessiz kalamayacağını zira bunu yaparsa "korkak" olarak anılacağını belirtti. Sırp lider, Türkiye ile ilişkilerini de Kosova'daki Sırp varlığı pahasına muhafaza edemeyeceğini söyledi.



"ERDOĞAN'A HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM"



Kosova'nın silahlandırılmasına tepki göstererek Sırp halkının menfaatlerini savunması ve Erdoğan ile dostluğunun birbiriyle alakalı olmadığını da savunan Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman saygı duyacağım. Düzenlenen hain darbe girişimi sırasında ona destek veren ilk liderlerden biriydim ve bundan hiç pişman değilim. Yine olsa, yarın olsa yine yaparım. Dışarıdan kötü niyetli insanlar halkın iradesine rağmen birilerini devirmeye çalıştıklarında buna karşı dururum" ifadelerini kullandı.

OSMANİ: TEŞEKKÜRLER KARDEŞ TÜRKİYE HALKI



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de X hesabından yaptığı paylaşımda, Vucic'in söylemlerini eleştirerek Türkiye'nin büyük bir NATO ülkesi olduğunu ve Sırbistan'ın, Rusya, Çin ve İran yerine NATO üyesi ülkelerle yakından çalışması gerektiğini belirtti.



Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmaktan gurur duyduğunu belirttiği paylaşımında, "Sözünün eri bir lider olarak bölgemizdeki tüm halklara karşı her zaman derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrar, güvenlik ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkılar sunmuştur." ifadelerine yer verdi.



Osmani, NATO standartlarına dayalı olarak savunma kabiliyetlerini modernleştirerek, halkının barış ve istikrarını güvence altına alarak ve kolektif güvenliğe aktif biçimde katkıda bulunarak, NATO müttefikleriyle bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.



Paylaşımını Türkçe yazarak tamamlayan Osmani, şu ifadeleri kullandı:



"Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye halkı; barışı savunmamıza yardımcı olduğunuz ve her zaman Kosova halkının yanında durduğunuz için. Güçlü bağımız daim olsun."

