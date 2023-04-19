Sırbistan: Kosova'nın BM üyeliğini desteklemeyeceğiz

"Ohrid Anlaşması'nın ve ekinin tüm hükümlerinin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadesini kullanan Billström, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa'nın güvenliğini temelden değiştirdiğini" söyledi.



Billström, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin ortaklarından olduğunun altını çizerek "Sırbistan'ın Rusya konusunda AB ile tam uyumu önemlidir. AB, Sırbistan'daki en büyük ticari ortak ve yatırımcıdır." diye konuştu.​​​​​​​



SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ



Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 18 Mart'ta AB arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.



Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.



Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve BM'ye üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.



Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.



Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin