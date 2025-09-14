Sırbistan lideri Vucic: Dış güçler renkli devrim için dört milyar dolar harcadı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yabancı istihbarat servislerinin yerel aktivist ağları kurarak protestoları finanse ettiğini öne sürdü.

Sırp lider, “Ana organizatör dışarıdan geliyor. Ağlar kurdular, hatta öğrencileri bile dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ ÜLKE AKTİF ROL ALIYOR"

Cumhurbaşkanı, üç ülkenin özellikle aktif rol aldığını belirtti ve “Onlar da biliyor ki biz ne yaptıklarını biliyoruz" dedi. Ancak Vucic, Sırbistan’ın tarafsız konumu nedeniyle ülkelerin isimlerini vermedi.



Kitlesel protestoları ve yol kapatma eylemlerini “suç niteliğinde gösteriler” olarak tanımlayan Vucic, medyada yayılan “hastanede ölen çocuk” haberinin yalan olduğunu iddia ederek “Var olmayan bir çocuğun ölümüne nasıl inanabildiler?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

"TEK YAPABİLECEKLERİ ŞEY BENİ ÖLDÜRMEK"

Söz konusu girişimlerin amacının istikrarsızlık yaratmak olduğunu vurgulayan Sırp lider, “Dört milyar dolar harcandı. Beni hedef haline getirdiler. Tek yapabilecekleri şey beni öldürmek" açıklamasında bulundu.

Sırbistan'da, 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Novi Sad tren garı kazasının ardından sık sık kitlesel hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.