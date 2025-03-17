"Sırbistan polisi yasaklı sonik silah kullandı": Muhalefet AİHM’e başvuruyor

Sırbistan'da aylardır süren büyük protestolara bir yenisi eklendi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen hükümet karşıtı büyük mitingde, polisin protestocuları dağıtmak ve korkutmak için askeri düzeyde bir sonik silah kullandığı iddia edildi.



Muhalefet yetkilileri ve Sırp hak grupları, insanları geçici olarak etkisiz hale getirmek için hedefli bir ışın yayan ve yaygın olarak yasaklanan akustik silahın cumartesi günkü protesto sırasında kullanıldığını öne sürdü.



Saldırı emrini verenler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve yerel mahkemelere suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Sırp yetkililer bu iddiayı yalanladı. Sırbistan, cephaneliğinde akustik cihaz bulunduğunu ise inkar etmedi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve hükümetine karşı aylardır süren protestoların doruk noktası olarak görülen kitlesel miting için cumartesi günü en az 100 bin kişi Belgrad'a akın etti.



Miting, kasım ayında Sırbistan'ın kuzeyindeki bir tren istasyonunda beton bir kanopinin çökerek 15 kişinin ölümüne neden olmasının ardından patlak veren ülke çapındaki yolsuzluk karşıtı hareketin bir parçasıydı.



Trajediye tepki olarak başlayan ve neredeyse her gün düzenlenen gösteriler Vucic'in Sırbistan'da on yıldır süren iktidarını sarsarken, birçok kişi kazadan hükümetin yaygın yolsuzluğunu, ihmalini ve inşaat güvenliği düzenlemelerine uymamasını sorumlu tutarak kurbanlardan hesap sorulmasını talep etti.