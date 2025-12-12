Sırbistan, Rusya ile anlaşma sağlanamadığı için başka ülkelerden gaz alımına hazırlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın enerji güvenliğini garanti altına almak zorunda olduğunu vurguladı.

Vucic, “Enerji olmadan hiçbir şey olmaz. Hastaneler, klinikler durur. Sağlık sistemimizin tamamı dizel ile çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Enerjinin ulusal ekonomi için en kritik alan olduğunu belirten Vucic, ülkenin gelecekte daha büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi ve bu kapsamda Kuzey Makedonya’ya gaz ara bağlantısı, Romanya’ya gaz interkonektörü ve Romanya’ya uzanacak yeni bir petrol boru hattı gibi projelerin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

“NÜKLEER SANTRALE İHTİYACIMIZ VAR”

Vucic, uzun vadede elektrik üretiminde yaşanabilecek risklerin kendisini daha fazla kaygılandırdığını söyleyerek Sırbistan’ın nükleer enerjiye yönelmesi gerektiğini söyledi:

“Bir nükleer santrale ya da iki küçük nükleer reaktöre ihtiyacımız var. Yapay zekâ ve elektrikli araçların yaygınlaşacağı geleceğe hazırlanmazsak büyük sorunlar yaşarız.”

Cumhurbaşkanı, bir nükleer tesisin inşasının 10 yıl sürdüğünü belirterek şimdiden planlamaya başlamanın zorunlu olduğunu söyledi.