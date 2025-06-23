Sırbistan tüm mühimmat ihracatını  durdurdu: Hepsini ordumuza gönderiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2023 yılında 1,6 milyar dolardan fazla gelir sağladığı bildirilen mühimmat ihracatının artık tamamen durdurularak ülke ordusunun stoklarına yönlendirildiğini açıkladı.

"HER ŞEY DURDURULDU"

“Şu anda her şeyi kelimenin tam anlamıyla durdurduk ve hepsini ordumuza gönderiyoruz” diyen Vucic, “Hiçbir şeyi ihraç etmiyoruz. Her şey durduruldu. Bundan sonra ilerlemek için özel kararlar alınması gerekecek” ifadelerini kullandı.

"ANTARKTİKA'YA MI SATALIM?"

Vucic, ihracatın durmasının ülke istihdamını olumsuz etkileyeceğini kabul etti ancak mevcut durumda neredeyse hiçbir bölgeye satış yapılamayacağını vurguladı:

“Nereye ihraç edeceğiz? Asya’ya edemem, Afrika’ya edemem, Avrupa’ya edemem, Amerika’ya edemem. Mühimmatı Antarktika’ya mı satalım? Kime, nereye?”

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya’nın dış istihbarat servisi, geçtiğimiz günlerde bir kez daha, Sırbistan'dan çıkan mühimmatın dolaylı yollarla Ukrayna’ya ulaştığını iddia etti. İlk olarak Mayıs ayında gündeme gelen bu iddialarda, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan anlaşmalarla yüz milyonlarca dolar değerinde Sırp mühimmatının Kiev’e ulaştığı öne sürülmüştü.

