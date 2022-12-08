Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek mi?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile bir araya geldi.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredildiği 60. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için Belgrad'a gelen Şentop, Orliç ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Meclis Başkanı Şentop ve Orliç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Şentop, KEİPA Dönem Başkanı olarak 60. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Orliç'e teşekkür etti, ağustos ayında devraldığı Meclis Başkanlığı görevi için de tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.



Sırbistan Ulusal Meclisi ile TBMM arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da geliştirmek için yakın bir şekilde çalışabileceklerine inandığını belirten Şentop, Vladimir Orliç'i Türkiye'ye davet etti. Şentop, sadece Meclis Başkanları düzeyinde değil, ihtisas komisyonları, dostluk grupları ve ortak üyesi bulunulan parlamenter asambleler nezdindeki heyetler arasında da yakın işbirliğini ileri taşıma temennisini ifade etti.



Mustafa Şentop, bu çerçevede, yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesinin Genel Kurul toplantısında asamble sekretaryasının kalıcı olarak İstanbul'a alınması konusundaki önerisini dile getirerek destek istedi.

KİMLİKLE SEYAHAT AÇIKLAMASINI



İkili ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü gelişmeleri beraberinde getirmesinden duyulan memnuniyeti aktaran Şentop, "Eylül ayında imzaladığımız ve yürürlüğe girmesi için Sırbistan'daki iç onay sürecinin tamamlanmasını beklediğimiz Kimlikle Seyahat Anlaşması'nın bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz." dedi.



İkili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar'daki huzurun önemine işaret eden TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:



"Biz, Avrupa'nın güvenlik ve istikrarının temelinde Balkanlar'da güven, istikrar ve barış olduğu kanaatindeyiz. Balkanlar'daki barış, istikrar ve güvenin temelinde de Türkiye ve Sırbistan vardır. Bu sebeple iki parlamento olarak hem ilişkilerimizi geliştireceğiz hem de bölgemizin barışına ve istikrarına katkıda bulunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı başkanla karşılıklı olarak ifade ettik."



ORLİÇ: İKİ LİDERİN ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ise Şentop ile parlamentolar arası ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini görüştüklerini söyledi.



"Türkiye ile bütün ilişkilerimiz en üst seviyede. Her şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasındaki dostane ilişkiye bağlı." diyen Orliç, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemine değindi.



Bu tür ziyaretlerin, iki ülke arasındaki proje ve ilişkilerin sonuçlarını gösterdiğini ifade eden Şentop, Türkiye'den Sırbistan'a büyük bir yatırım olduğunu, Türk şirketlerinin yatırımları sayesinde 10 binlerce insana istihdam sağlandığını vurguladı.



Vladimir Orliç de "Bir önceki seneye göre ticaret hacmimizin yüzde 40 üzerine çıktık. Beklentimiz 2,5 milyar dolardır. İki liderin arzusunu, yani bunun iki katı olan 5 milyar dolara yakın bir ticaret hacmini gerçekleştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.