Sırbistan'da 430 milyon dolarlık yolsuzluk şüphesi: Banka sahibi gözaltında

Sırbistan 'da faaliyet lisansı iptal edilen Alta Bank'ın sahibi Davor Macura, bankanın kasasından yaklaşık 45 milyar Sırp dinarı (430 milyon dolar) usulsüz şekilde çıkardığı şüphesiyle pazartesi günü gözaltına alındı.

Organize suçlarla mücadele savcılığı, Macura'nın bankanın kasasına yetkisiz erişim sağlayarak söz konusu parayı çıkardığından şüphelenildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında, Macura'nın kasaya erişimini sağladıkları öne sürülen iki banka çalışanı da gözaltına alındı. Üç şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildi.

SEÇİM YENİLGİSİNİN ARDINDAN OPERASYON

Gözaltı kararı, Sırbistan'da 25 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde öğrenci hareketinin desteklediği listenin, Aleksandar Vucic'in sağ milliyetçi Sırp İlerleme Partisini (SNS) yenilgiye uğratmasından bir hafta sonra geldi.

Yolsuzlukla mücadele vaatleriyle seçimleri kazanan öğrenci hareketi, 14 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan SNS'nin devlet kurumları üzerindeki etkisinin sona erdirilmesini talep ediyor.

Sırp basınında Vucic'in partisiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen Macura'nın sahibi olduğu Alta Bank, son yıllarda kamu kurumlarından önemli sözleşmeler almıştı.

Ülkenin bankacılık piyasasında yaklaşık yüzde 3'lük paya sahip olmasına rağmen Alta Bank'ın elektrik faturalarının tahsilatında görevlendirilmesi, daha önce öğrenci hareketinin eleştirilerine neden olmuştu.

BANKANIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Sırbistan Merkez Bankası, Alta Bank'ın mali durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve mevduat sahiplerinin çıkarlarının tehlikeye girdiğini belirterek bankanın faaliyet lisansını iptal etti.

Kararın ardından bankanın iflas süreci başlatılırken, yönetimin Mevduat Sigorta Kurumuna devredilmesi için adım atıldı.

Merkez Bankası, ülkedeki bankacılık sektörünün istikrarlı ve yeterli sermayeye sahip olduğunu vurgulayarak mevduat sahiplerinin kişi başına 50 bin euroya kadar olan birikimlerinin devlet güvencesi altında bulunduğunu açıkladı.

Sırbistan'daki gelişmeler komşu ülkelere de yansıdı. Kuzey Makedonya Merkez Bankası, Alta Bank Bitola'ya geçici yönetim atayarak müşterilerin varlıklarını korumaya yönelik tedbirler aldı.