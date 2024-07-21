Sırbistan'da aşırı sıcaklar etkili: Rusanda gölü kurudu

Balkanlar, sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele ederken, Sırbistan'ın kuzeyinde bir tuz gölü kurudu.

Sırbistan'da aşırı sıcaklar etkili: Rusanda gölü kurudu

'ın Meneci köyünde bulunan Rusanda tuz gölü, ülkenin popüler noktalarından.

Bölge özellikle kaplıcasıyla tercih edilen bir yer. Aynı zamanda 200'ü aşkın kuş türünün de yaşam alanı.

Ancak dalgası, Rusanda gölünü de vurdu. 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle göl kurudu.

Bölge sakinleri endişeli. Sırbistan halk sağlığı enstitüsü, hava sıcaklığı nedeniyle 10 belediyede tehlikeli durum ilan etti.

Başkent Belgrad, 38,4 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla,, şimdiye kadarki en sıcak gününü 16 Temmuz'da kaydetti.

Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin çoğunda sıcaklıklar 39 derece seyrediyor.

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...