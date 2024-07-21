Sırbistan'da aşırı sıcaklar etkili: Rusanda gölü kurudu

Sırbistan'ın Meneci köyünde bulunan Rusanda tuz gölü, ülkenin popüler noktalarından.



Bölge özellikle kaplıcasıyla tercih edilen bir yer. Aynı zamanda 200'ü aşkın kuş türünün de yaşam alanı.



Ancak sıcak hava dalgası, Rusanda gölünü de vurdu. 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle göl kurudu.



Bölge sakinleri endişeli. Sırbistan halk sağlığı enstitüsü, hava sıcaklığı nedeniyle 10 belediyede tehlikeli durum ilan etti.



Başkent Belgrad, 38,4 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla,, şimdiye kadarki en sıcak gününü 16 Temmuz'da kaydetti.



Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın da aralarında bulunduğu Balkan ülkelerinin çoğunda sıcaklıklar 39 derece seyrediyor.

