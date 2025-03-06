Sırbistan'da belediye meclis binası önünde kavga çıktı
Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclisi oturumu sırasında bina önünde bulunan polis ve vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclisi oturumu sırasında bina önünde bulunan polis ve vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Belediye meclis binası önünde toplanan kalabalık önce binaya yumurta ve kırmızı boya fırlattı. Kalabalığın polis kordonunu geçmek istemesi üzerine polis ve vatandaşlar arasında kavga yaşandı.
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